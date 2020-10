Gustavo Quinteros mantiene dos dudas para el vital partido ante Jorge Wilstermann

Este martes Colo Colo enfrentará un partido importante en la Copa Libertadores. Por la última fecha de la fase grupal, el elenco albo recibirá en el Estadio Monumental a Jorge Wilstermann de Bolivia con la obligación de ganar para clasificar a los octavos de final.

Gustavo Quinteros, técnico del “Cacique“, reveló una buena noticia para su planificación del duelo. “Pudimos recuperar a (Felipe) Campos, (Leonardo) Valencia, (Javier) Parraguez y (Nicolás) Blandi está un poco mejor. Todavía no están al 100% para jugar 90 minutos. Estamos recuperando de a poco y estaremos con más variantes”, dijo.

Eso sí, confirmó que aún tiene dos dudas que serán esperadas hasta el último minuto. “No quiero dar información a los rivales. No me gusta hablar de quiénes van a jugar y quiénes no. (Julio) Barroso y (Pablo) Mouche están en duda“, expresó.

“Hemos recuperado a algunos jugadores y entrenamos de manera muy intensa. Yo creo que vamos a estar mejor que el partido anterior, vamos a poder disputarlo a máximo esfuerzo e intensidad durante más tiempo”, cerró el argentino-boliviano.