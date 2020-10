Plantel de Jorge Wilstermann le envió un mensaje a Colo Colo: “Será un partido de matar o morir”

Este martes, a las 21:30, Colo Colo jugará un partido vital para sus pretensiones en la Copa Libertadores. Por la última fecha de la fase de grupos, el cuadro albo recibirá a Jorge Wilstermann de Bolivia con la obligación de ganar y esperar que Peñarol tropiece ante Athletico Paranaense para así instalarse en los octavos de final.

Sin embargo, los altiplánicos también tienen opciones de avanzar y así lo sostuvo el delantero Gilbert Álvarez antes de viajar a Santiago. “El partido ante Colo Colo será de ir a matar o morir. Somos conscientes de que tenemos que ir a buscar el partido desde el primer minuto“, sostuvo.

El atacante, además, expresó que su club no especulará en ningún instante y buscará ser una visita ingrata en Macul. “Si vamos a ir a buscar el empate nos puede ir mal, no podemos ir a especular nada, somos un equipo que saldrá a proponer. La idea es jugar de igual a igual, siendo inteligentes, sabiendo que al frente tendremos un gran rival que nos puede lastimar. No debemos desesperarnos, debemos estar tranquilos y esperar el mejor momento“, complementó.

Una idea similar entregó su compañero Cristian Chávez. “Cuando un equipo llega golpeado, por ahí se quiere levantar con el rival de turno y el de turno somos nosotros. Ojalá que no sea así, por eso nosotros vamos con la mentalidad de poder ganar el partido y hacer historia”, cerró.

