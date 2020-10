Copa Libertadores: Colo Colo acapara la atención en el inicio de la última fecha de la fase grupal

Este martes comienza la última fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores y lo hará con participación nacional.

Por el grupo C, Colo Colo se jugará su última carta ante Jorge Wilstermann de Bolivia en el Estadio Monumental con la obligación de ganar y esperar que Peñarol de Christian Bravo tropiece ante Athletico Paranaense para así acceder a los octavos de final.

En paralelo River Plate y Paulo Díaz buscarán terminar como líderes de la zona D ante Liga Deportiva Universitaria. El seleccionado será titular en el multicampeón argentino.

Programación

19:15 | Olimpia (Paraguay) vs. Delfín (Ecuador) | Grupo G

19:15 | Santos (Brasil) vs. Defensa y Justicia (Argentina) | Grupo G

21:30 | Colo Colo (Chile) vs. Jorge Wilstermann (Bolivia) | Grupo C

21:30 | Peñarol (Uruguay) vs. Athletico Paranaense (Brasil) | Grupo C

21:30 | River Plate (Argentina) vs. Liga Deportiva Universitaria (Ecuador) | Grupo D

21:30 | Sao Paulo (Brasil) vs. Binacional (Perú) | Grupo D

En negrita: presencia chilena