Revisa la programación de la fecha 16 del Campeonato Nacional

Este martes comienza la fecha 16 del Campeonato Nacional, la penúltima de la primera rueda y lo hace con partidos más que llamativos e interesantes en el papel.

Hay que consignar, eso sí, que Colo Colo y Universidad Católica no disputarán sus duelos debido a la participación en la Copa Libertadores y se pondrán al día la próxima semana.

Revisa la programación

Martes 20

11:00 | Deportes Iquique vs. Deportes La Serena | Estadio Tierra de Campeones

13:30 | Unión La Calera vs. Huachipato | Estadio Nicolás Chahuán Nazar

16:00 | O’Higgins vs. Curicó Unido | Estadio El Teniente

Miércoles 21

11:00 | Santiago Wanderers vs. Deportes Antofagasta | Estadio Elías Figueroa

13:30 | Coquimbo Unido vs. Universidad de Concepción | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

16:00 | Universidad de Chile vs. Audax Italiano | Estadio El Teniente

18:30 | Unión Española vs. Cobresal | Estadio Santa Laura-Universidad SEK

Pendientes**

Martes 27

16:00 | Palestino vs. Universidad Católica | Estadio Municipal de La Cisterna

Miércoles 28

16:00 | Everton vs. Colo Colo | Estadio Sausalito