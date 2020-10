Colo Colo cerró una década para el olvido a nivel internacional

Colo Colo sumó otro capítulo a su nefasto 2020 tras la eliminación en la Copa Libertadores.

El 1-0 sufrido ante Jorge Wilstermann de Bolivia en el Estadio Monumental no sólo lo dejó último del grupo C y sin la chance de acceder a la Copa Sudamericana, sino que además lo privó de US$ 1.050.000, monto que lo hubiese ayudado a paliar el complejo momento económico que atraviesa.

De esta manera, el cuadro de Macul cerró una década para el olvido a nivel continental, en la cual sólo dos veces superó la primera fase si se consideran ambas competiciones.

Colo Colo en Copa Libertadores

2010: eliminado en fase de grupos

2011: eliminado en fase de grupos

2012: no participó

2013: no participó

2014: no participó

2015: eliminado en fase de grupos

2016: eliminado en fase de grupos

2017: eliminado en la fase clasificatoria

2018: cuartofinalista

2019: no participó

2020: eliminado en fase de grupos

Colo Colo en Copa Sudamericana

2010: eliminado en primera ronda

2011: no participó

2012: no participó

2013: eliminado en segunda ronda

2014: no participó

2015: no participó

2016: no participó

2017: no participó

2018: no participó

2019: eliminado en primera ronda

2020: no participó