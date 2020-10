DT de Unión Española y nivel de Carlos Palacios: “Hace mucho tiempo que no veía un jugador con tanto potencial”

Carlos Palacios es una de las revelaciones del Campeonato Nacional. El delantero de Unión Española ha sido pilar clave en la buena campaña del cuadro de Santa Laura a base de buen juego colectivo y un nivel que lo pone en la órbita de la Roja. Sin ir más lejos, fue nominado al tercer microciclo de Reinaldo Rueda con miras a la doble fecha de las Clasificatorias Sudamericanas en noviembre.

Ronald Fuentes, técnico de los rojos, conversó con Deportes en Agricultura y le dedicó varios elogios. “Palacios tiene un nivel increíble y no porque esté trabajando conmigo. Las capacidades que tiene él como la individualidad no se la enseñamos nosotros, la tiene desde el barrio. Tiene hambre, trabaja bien, se cuida, es un jugador muy callado acepta de buena manera la crítica constructiva. Tiene cosas que mejorar y que lo harán buen jugador. Las condiciones individuales que tiene, hace mucho tiempo que no veía un jugador con tanto potencial”, sostuvo.

El adiestrador, además, comentó el positivo presente que vive en Independencia producto de la buena campaña. “He disfrutado cada día de trabajo en Unión Española, no tengo problemas. Desde el primer día que asumí esta responsabilidad lo tomaron de buena manera; tengo experiencia en el fútbol pero dirigiendo en primera no mucha. Dirigí en Melipilla, en Iberia y en la Universidad de Concepción que estaba acostumbrada a pelear los últimos lugares, pero en los cuatro campeonatos estuvimos ente los cinco primeros”, expresó.

Además, comentó las dificultades del triunfo 1-0 sobre Cobresal y que los deja como sublíderes del torneo. “Para mí el partido más complicado iba a ser Cobresal porque se maneja bien de visita, tiene delanteros rapidísimos y volantes habilitadores. Es un poquito difícil imponer nuestro fútbol, pero fue importante dejar el arco en cero, hacer el gol y quedarnos con los tres puntos”, argumentó.