Clubes chilenos conocieron a sus rivales en la Copa Sudamericana

Este viernes en Paraguay se realizó el sorteo de la segunda fase de la Copa Sudamericana 2020 donde compiten cinco equipos chilenos.

Audax Italiano, Coquimbo Unido, Huachipato y Unión La Calera accedieron luego de superar la primera ronda, mientras que Universidad Católica finalizó tercero en la fase grupal de la Copa Libertadores y se inscribió en el torneo. Justamente los estudiantiles se medirán ante Sol de América de Paraguay.

Por su parte los itálicos enfrentarán a Club Bolívar de Bolivia y los nortinos harán lo mismo contra Estudiantes de Mérida de Venezuela. El conjunto “cementero” se verá las caras ante Deportes Tolima de Colombia y los sureños desafiarán a Fénix de Uruguay.

Revisa el resto de las llaves que se jugarán desde la próxima semana.

Independiente (ARG) vs Atlético Tucumán (ARG)

Unión de Santa Fe (ARG) vs Emelec (ECU)

U. La Calera vs Deportes Tolima (COL)

U. Católica vs Sol de América (PAR)

Millonarios (COL) vs Deportivo Cali (COL)

Sport Huancayo (PER) vs Liverpool (URU)

Vasco da Gama (BRA) vs Caracas FC (VEN)

Lanús (ARG) vs Sao Paulo (BRA)

A. Italiano vs Bolívar (BOL)

Sportivo Luqueño (PAR) vs Defensa y Justicia (ARG)

Coquimbo Unido vs Estudiantes de Mérida (VEN)

Vélez Sarsfield (ARG) vs Peñarol (URU)

Atlético Nacional (COL) vs River Plate (URU)

Plaza Colonia (URU) vs Junior (COL)

Melgar (PER) vs Bahia (BRA)

Huachipato vs Fénix (URU)

🏆 ¡El cuadro hacia la final de la #Sudamericana! 🙌 ¿Quién podrá quedarse con #LaGranConquista? pic.twitter.com/sanR1sJJdm — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 23, 2020

🎵 A JUGAR LA #Sudamericana 🎶💛☠️🖤 Nos enfrentaremos a @EstudiantesMEFC en la Segunda Fase de la @CONMEBOL @Sudamericana comenzando la ida en Coquimbo y cerrando la llave en Venezuela 🇻🇪 ¡Fuerza y Coraje! 💪#VamosPiratas🏴‍☠️ pic.twitter.com/LhQbSmJ4gt — Coquimbo Unido (@coquimbounido) October 23, 2020

TENEMOS RIVAL 🔴⚪

Desde Colombia 🇨🇴 @cdtolima será nuestro rival en la próxima ronda de la @Sudamericana pic.twitter.com/AOT0m13WIQ — Unión La Calera SADP (@ulcsadpoficial) October 23, 2020