Claudio Bravo: “El resultado ha sido decepcionante. Queda un sabor amargo”

El arquero chileno Claudio Bravo no tuvo dudas para calificar de “decepcionante” la derrota del Real Betis por 2-0 en su visita al Atlético de Madrid, en partido válido por la séptima fecha de la liga española 2020-2021.

El experimentado guardameta nacional fue estelar en el andamiaje de su compatriota Manuel Pellegrini y cumplió una destacada actuación, sobre todo en el segundo lapso. Tras el primer gol, el ex Manchester City se erigió como figura con al menos tres grandes intervenciones.

“El resultado ha sido decepcionante. Estamos tristes por no mostrar la contundencia de otros partidos. Queda un sabor amargo”, expresó en Fútbol en Movistar.

“Era el momento propicio para dar un golpe. Debemos evitar tener días bajos y días de máxima contundencia, hay que tener un nivel medio. Este tipo de partidos debe servir para seguir creciendo”, agregó.

En el plano personal, el formado en Colo Colo indicó escuetamente que “me encuentro con buenas sensaciones”.

Respecto al desempeño del arbitraje, el ex FC Barcelona y Manchester City dijo que “mi labor no es opinar. No estoy arbitrando ni sentado delante de un monitor. No se puede hacer nada, un día tocarán decisiones a favor y otros días en contra”.