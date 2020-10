Mario Salas fue despedido de Alianza Lima por malos resultados

El entrenador chileno, Mario Salas, no la pasó bien en el fútbol peruano. El “Comandante” levaba seis partidos sin conocer de victorias en Alianza Lima y la dirigencia del cuadro “íntimo” cerró la etapa del nacional en su cargo.

En ese sentido, la prensa incaica aseguró hace algunas horas que el exDT de Colo Colo no saca un buen resultado este fin de semana, sería cesado de su cargo del primer equipo del cuadro peruano, situación que no fue así, ya que el ex DT de la Roja Sub 20 sostuvo una reunión con la directiva y le solicitaron la renuncia.

Según el periodista Carlos Salinas, “No solo Mario Salas está por cerrar su ciclo en Alianza Lima. La continuidad de Víctor Hugo Marulanda también se cuestiona al interior del Fondo Blanquiazul. Panorama complicado en Matute”.

De esta manera, Salas comenzaría a despedirse de Alianza Lima, equipo al que llegó tras su opaco paso por Colo Colo.

Cabe señalar que, Deportes en Agricultura se contactó con la dirigencia del “íntimo” pero declararon dar declaraciones al respecto.