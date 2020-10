No sale del foso: Colo Colo se inclinó en el Monumental ante Deportes Iquique

Colo Colo sigue sin poder salir del foso y sin mostrar un fondo futbolístico al inclinarse este sábado por 0-2 en su reducto ante Deportes Iquique, en partido jugado en el Estadio Monumental y válido por la decimoséptima fecha del Campeonato Nacional 2020.

Una primera rueda para el olvido cerró el ‘Cacique’, a pesar de tener un duelo pendiente con Deportes Antofagasta. Desde el 28 de enero que no gana en casa por el torneo y no se mueve del penúltimo lugar, con 11 unidades, por lo que hoy estaría jugando un partido de definición por no descender.

Pero lo más preocupante es que el elenco ‘popular’ sigue sin convencer en su juego. Errores defensivos, escasa profundidad y falta de claridad en pisar el área son los elementos que tienen a los de Gustavo Quinteros sin despegar.

Colo Colo ya había recibido dos goles en la primera media hora de juego. Diego Orellana, con un potente derechazo desde fuera del área, abrió la cuenta a los 12 minutos para los ‘Dragones Celestes’, quienes se pararon con personalidad en el césped de Pedrero.

A los 24’ aumentó el conjunto nortino en Macul. Centro de Gustavo Lorenzetti desde la izquierda, Jesús Hernández le pegó de volea dentro del área, atajó Brayan Cortés y la pelota dio en el palo. En el rebote, César Huanca tuvo solo que empujarla.

En el complemento mejoró levemente el accionar del dueño de casa, luego que Quinteros colocara mayor experiencia en el terreno con los ingresos de Pablo Mouche y Esteban Paredes. Sin embargo, no le sirvió para llegar al menos al descuento.

Un zurdazo pegado al vertical de Gabriel Suazo (63’), un lanzamiento libre al horizontal de Mouche (66’) y un frentazo de Suazo que sacó Sebastián Pérez volando hacia su izquierda (81’) fue lo más claro de Colo Colo este mediodía.

Con el triunfo, Deportes Iquique saltó del decimoquinto al décimo lugar, acumulando cuatro partidos en línea sin perder, con 21 unidades.

En el arranque de la segunda rueda, Colo Colo visitará a Palestino y Deportes Iquique recibirá a Curicó Unido.

Agencia UNO.