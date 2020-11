Valentín Castellanos, la “joya” desechada por la U que la rompe en Estados Unidos

New York City goleó 5-2 al New York RB en el marco de la Major League Soccer de Estados Unidos. La gran figura fue Valentín Castellanos, quien anotó un triplete y se llevó todos los elogios.

El mendocino de 22 años es uno de los buenos proyectos del torneo norteamericano, sin embargo, sus inicios no fueron fáciles. Llegó a Universidad de Chile en la temporada 2016-17, fue sólo dos veces suplente y jugó 15 minutos en Copa Sudamericana. “Me dolió, siempre lo digo. Es una lástima no haber jugado en la U, le tenía mucho cariño al club. A mí me había ido muy bien y nunca entendí por qué no seguí jugando”, sostuvo en octubre de 2019 a AS.

Luego del desafortunado paso por los universitarios emigró al Montevideo City de Uruguay, uno de los equipos filiales que tiene Manchester City en el continente, donde anotó cinco goles en 30 partidos.

En el segundo semestre de 2018 dio el gran salto al New York City y de ahí no paró mas. Ostenta 18 tantos en 70 encuentros y tiene el registro de la anotación más rápida en la historia del club, logros que le permitieron ir al Preolímpico de Colombia junto a Argentina, pero no marcó.

¿Volverá “Taty” algún día al Centro Deportivo Azul para su revancha? El tiempo lo determinará.