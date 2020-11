Benjamín Kuscevic deja la UC para fichar en un gigante de Brasil

El defensor nacional Benjamín Kuscevic dejó Universidad Católica para recalar en el club brasileño Palmeiras, en una negociación que comprende la compra por parte del ‘verdao’ del 50 por ciento de su pase.

El zaguero de 24 años superó con éxito los exámenes médicos de rigor, por lo que se convirtió en nuevo refuerzo del popular club de Sao Paulo. El restante 50% de la carta quedará en poder de los cruzados.

El defensor formado en la UC alcanzó a disputar 96 partidos con el elenco de la franja, marcando seis goles.

“Lo dije muchas veces, que no quería irme a cualquier parte. Tenía que ser una decisión meditada, conversada, que me motivara a mí, que yo sepa que ahí puedo crecer y me importaba mucho irme y dejarle algo al club”, expresó Kuscevic a los canales oficiales del campeón chileno.

“Es como lo soñé, partir dejándole algo al club y que el club me dejara salir en el momento adecuado. Lo hablé con el presidente (Juan Tagle), con los dirigentes, con el Tati (Buljubasich) hablo muy frecuentemente. Era el momento, era una buena oportunidad para mí y para el club. Católica es el club de mi vida y pienso algún día volver y qué mejor que irse por la puerta grande”, añadió.

Respecto a la partida del joven central, el mandamás de Cruzados Juan Tagle dijo que “estamos muy contentos por la carrera de Benjamín, es lo que esperamos de todo canterano, que llegue al plantel profesional, se consolide, sea campeón y parta cuando esté maduro para enfrentar nuevos desafíos. Esperamos que ese ciclo se cierre cuando luego de varios años de éxito en el extranjero, Benjamín pueda volver a su casa”.

Agencia Uno