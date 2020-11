Juan Fuentes y su llegada a Universidad Católica: “Espero estar a la altura de lo que viene haciendo la institución”

Luego de un año en Estudiantes de La Plata, Juan Fuentes volverá al Campeonato Nacional y lo hará para reforzar a Universidad Católica. El defensa llegará a préstamo con opción de compra hasta junio de 2021 y se espera que este fin de semana arribe a Chile.

Antes de este trámite, dialogó con el sitio oficial de los cruzados y mostró sus expectativas. “Me lo tomo con mucha responsabilidad. Sé que el club viene haciendo las cosas muy bien en los últimos años, así que espero aportar mi granito de arena y dejar todo en los partidos, como siempre lo he hecho y lo he venido haciendo”, dijo.

“Este paso que voy a tener en Chile lo estaba buscando, se me dio esta opción de venir a Católica y espero responderle al plantel y al entrenador que confió en mí”, complementó el ex O’Higgins, quien le envió un mensaje a los hinchas. “Espero estar a la altura de lo que viene haciendo la institución“, cerró.