Histórico del Inter de Milán apuntó contra Arturo Vidal: “Esperamos más de él; debe perder un par de kilos”

Arturo Vidal no para de recibir críticas y cuestionamiento por su actuación en la derrota 3-2 del Inter de Milán ante Real Madrid por la tercera fecha de la fase grupal de la UEFA Champions League.

Nicola Berti, histórico de los lombardos, dialogó con La Gazzetta dello Sport y se sumó a las dudas hacia el chileno. “Lo digo abiertamente, de verdad: esperamos más de él, es un campeón y está bien que se le exija. Tiene que dar algo más, quizás eche de menos al público”, dijo.

De hecho, el ex compañero de Iván Zamorano le dio un consejo al “Rey”. “En mi opinión, debe perder un par de kilos. Cambió varios equipos, pero incluso en Barcelona no le fue tan bien como en la Juventus. En primer lugar le faltan algunos goles, como hizo con la Juventus. Es un jugador de gran experiencia y calidad; me gusta mucho, pero tiene que hacer más“, expresó.

El dos veces mundialista con Italia, además, emplazó al chileno para que muestre un repertorio mejor. “Estamos a la espera de un Vidal que marque y no cometa los errores cometidos en la primera parte con el Real Madrid. Tiene un carácter fantástico, pero debe dar algo más”, cerró.