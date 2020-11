Rafael Dudamel llegó a Chile para asumir en la U: “Vamos a disfrutar mucho de nuestro trabajo”

Información de Maximiliano Videla

Se acabó la espera. Luego de días de conversaciones y negociaciones, durante la mañana de este martes llegó Rafael Dudamel, quien asumirá en Universidad de Chile luego de la salida de Hernán Caputto.

El venezolano de 47 años llega con la obligación de levantar el nivel del plantel azul que marcha quinto en el Campeonato Nacional. “Estoy feliz de estar acá. Sabemos la necesidad de siempre estar en un rol protagónico, que contamos con un plantel que no ha estado en un buen rendimiento. Nosotros trabajaremos, pondremos desde nuestra ilusión, empeño y conocimiento lo mejor para seguir elevándoles el nivel”, sostuvo.

El ex seleccionador, además, apeló a la disciplina para el cumplimiento de las metas. “Vamos a disfrutar mucho de nuestro trabajo. En todas las empresas las normas son necesarias. Me gusta el trabajo, dedicación, profesionalismo, el respeto y la transparencia; y me parece que esos son los valores con los cuales conviven los jugadores de la U“, cerró.