Cobreloa golpea la mesa y le da un “ultimátum” a Colo Colo por Ignacio Jara

Información de Cristian Alvarado

Luego de su breve paso por Goiás de Brasil, Ignacio Jara regresó a Chile y se deja querer. ¿Las razones? Tres clubes de Primera División mostraron su interés por fichar al zurdo: Universidad de Chile, Deportes Antofagasta y Colo Colo.

Precisamente los albos tomaron la delantera de las negociaciones en las últimas horas. Así al menos lo específico Harold Mayne Nicholls, dirigente de Blanco y Negro. “Hemos estado en conversaciones con el jugador que ha manifestado su interés en jugar por Colo Colo, lo que nos tiene muy contentos y estamos conversando con Cobreloa para poder dejar cualquier diferencia de lado”, dijo. Sin embargo, la respuesta de los naranjas llegó este miércoles.

Walter Aguilera, presidente de los loínos, conversó con Deportes en Agricultura y le dio un ultimátum al “Cacique” en las tratativas por el seleccionado juvenil. “Nosotros le hicimos una propuesta de lo que queríamos a Colo Colo y no nos han contestado. En honor a la verdad, las cifras cambiaron; nosotros recibimos una muy buena oferta por Ignacio, la cual el jugador rechazó y nosotros por la situación que tenemos en Cobreloa no podemos llegar y dejar salir al jugador por una oferta menor a donde él quiera ir. A Colo Colo le dijimos que tenía que igualar la oferta que habíamos recibido ayer (martes) y en eso estamos. Hoy a las 20 horas, si Colo Colo no responde, Ignacio Jara se tiene que presentar el viernes en Calama“, dijo.

“El que tiene el sartén por el mando para definir o zanjar cualquier situación es Cobreloa“, complementó el timonel, quien estableció los puntos y condiciones que deberá cumplir el cuadro de Macul en caso de seguir con las negociaciones. “Una de las condiciones es que Colo Colo pague al contado. No le daremos facilidades de pago considerando que sabemos que tiene líos con cuotas comprometidas con otros clubes”, expresó.

“Hoy (Ignacio Jara) tiene un 99% de posibilidades de volver a Calama“, cerró.