Nicolás Jarry ya palpita su regreso a las canchas: “Estoy más motivado que nunca”

Nicolás Jarry está esperando con ansias las 00:00 de este domingo 15 noviembre. A esa hora se termina la sanción de 11 meses impuesta por la Federación Internacional de Tenis tras dar positivo por ligandrol y estanolozol en noviembre de 2019 durante las Finales de la Copa Davis en Madrid.

“Ha pasado el tiempo volando, por suerte. He trabajado harto y ya casi estamos. Quedan un par de días más para estar libre“, sostuvo la raqueta nacional en diálogo con Deportes en Agricultura.

El tenista reveló su preparación y motivación para el regreso a las canchas y que lo ocurrido en España quedó en el pasado. “Ya tuve varios meses para aceptarlo y estoy más motivado que nunca. Hace un par de años tuve un momento similar donde me fui del ranking (ATP) por una lesión, después de la lesión volví, tuve un año muy malo, me fui del ranking y volví. Me tomó dos años volver, espero sacar una lección de esos dos años y no tardar tanto“, expresó.

“Sigo sintiendo esas mismas ansias, estoy muy tranquilo y contento con el trabajo que hice. Ojalá de a poco se vaya dando todo y volver donde estaba“, agregó el nieto de Jaime Fillol, quien aún está planificando los torneos que disputará.

“Aún no tenemos nada. Con todo lo de la pandemia el calendario para el otro año no está definido y ahora hay un par de torneos en Sudamérica donde estamos viendo la alternativa de una invitación“, aseveró Jarry, quien detalló que participará en algunos Futuros ITF en Perú y República Dominicana.