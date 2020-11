Ex árbitro argentino y uso del VAR en Clasificatorias Sudamericanas: “Es como darle una navaja a un mono”

Argentina y Paraguay igualaron 1-1 en un partido marcado por el gol anulado a Lionel Messi a través del VAR. El árbitro brasileño Raphael Claus invalidó la anotación por una falta de Nicolás González en mitad de cancha. ¿Lo llamativo? La jugada en cuestión ocurrió 27 segundos antes.

El episodio se suma al cuestionado uso de la tecnología a lo largo de las Clasificatorias Sudamericanas y el ex juez argentino, Javier Castrilli, cuestionó en duros términos la labor de sus colegas.

“La seguridad jurídica de las eliminatorias se encuentra en serio riesgo. No existe ninguna seguridad de cómo actuarán ciertos árbitros. Todavía no hemos visto lo peor… ¿Quién/es son responsables de los perjuicios?”, sostuvo en sus redes sociales.

Sin embargo, ese no sería el único descargo del denominado “juez de hierro”. “Luego del partido Perú vs. Brasil y Argentina vs. Paraguay estamos en condiciones de afirmar que el VAR en manos de los árbitros sudamericanos sudamericanos es como darle una navaja a un mono“, expresó.

“Hay algo que se nos pasó por alto: la tecnología no transfiere conocimientos ni aptitudes a quienes deben operarla. En consecuencia, si Shrek maneja un Audi imposible será arribar a conclusiones verdaderas partiendo de premisas falsas“, complementó el polémico trasandino.

