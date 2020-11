Branco Provoste y el mal momento de Colo Colo: “De esto se sale trabajando”

Branco Provoste, joven volante de Colo Colo, lamentó este lunes el negativo arranque albo en la segunda rueda del Campeonato Nacional, con derrota por 3-1 ante Palestino, y deslizó una autocrítica por su rendimiento.

El ‘Cacique’ había cerrado la primera rueda con un triunfo sobre Deportes Antofagasta, en duelo pendiente, pero inició la segunda parte del certamen con un traspié que lo deja en la penúltima plaza de la clasificación con 14 unidades.

Ante esto, el jugador de 20 años declaró que “hay que ser bien fuerte de cabeza. Hicimos un muy buen partido con Deportes Antofagasta, lamentablemente tuvimos bajo rendimiento frente a Palestino, pero de esto se sale trabajando. Estamos seguros y confiados que trabajando y esforzándonos día a día vamos a salir de esto”.

“Estamos más unidos que nunca, todos tenemos las ganas y nos esforzamos para salir de esta situación, hay que ser fuerte de mente y seguir trabajando, porque esto es de día a día, no podemos quedarnos con el pasado, sino que tenemos que seguir hacia adelante”, agregó.

En el plano personal, el ’27’ de los albos señaló que “soy bien autocrítico, yo también he jugado y siempre voy a dar la cara y voy poner el pecho a las balas tanto yo como los más grandes, porque me ha tocado jugar harto. Quizás no ha sido el mejor rendimiento, pero tenemos las ganas como equipo de salir de esta situación todos juntos”.

Para terminar, Provoste lamentó la gran cantidad de lesionados que presenta el elenco ‘popular’, donde se sumó el fin de semana Óscar Opazo. El ‘Torta’ estará entre cuatro a seis meses fuera por una rotura completa del ligamento cruzado anterior en rodilla derecha.

“Es triste porque a cualquiera nos puede pasar. Estamos con ellos, espero que se recuperen muy pronto, ya que son pilares fundamentales para nuestro equipo y les deseo todas las buenas vibras para que se recuperen rápido de sus lesiones. Estamos los que estamos, tenemos que seguir trabajando bien duro para salir de esta situación”, finalizó.