Así se jugará la cuarta fecha de las Clasificatorias Sudamericanas

Durante este martes 17 de noviembre se jugará de manera íntegra la cuarta fecha de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022.

Revisa los días, horarios, estadios y ciudades en los cuales se realizarán los encuentros.

Martes 17 de noviembre

18:00 | Ecuador vs. Colombia | Estadio Casa Blanca, Quito

18:00 | Venezuela vs. Chile | Estadio Olímpico de la UCV, Caracas

20:00 | Uruguay vs. Brasil | Estadio Centenario, Montevideo

20:00 | Paraguay vs. Bolivia | Estadio Defensores del Chaco, Asunción

21:30 | Perú vs. Argentina | Estadio Nacional, Lima