“La ANFP debe golpear la mesa”: Hinchas de la Roja piden la salida de Reinaldo Rueda

Luego de la derrota 2-1 de la selección chilena ante Venezuela en el estadio Olímpico de Caracas, las miradas y las críticas se centraron nuevamente en el entrenador de la Roja, Reinaldo Rueda, quien fue señalado como el gran responsable del paupérrimo rendimiento que tiene la escuadra nacional.

El caleño lleva tres años al frente del “Equipo de Todos” y solamente tiene un 43, 2% de rendimiento; ha disputado 27 partidos -de ellos 17 amistosos-, seis partidos en la Copa América y las primeras cuatro jornadas de las Clasificatorias.

En ese sentido, los hinchas, aburridos ya del mal momento de la Roja, exigieron su salida del cafetalero de la escuadra nacional.

“La ANFP le tiene que golpear la mesa a Rueda. Un equipo perdido en el campo y el DT sin ideas”, “Que se vaya luego Rueda“, “Chile perdió los puntos por culpa de él”, fueron alguno de los mensajes.

Rueda me dejo con el balde puesto, puta que tengo rabia,, si tuviera tiempo iría a putearlo al aeropuerto #FueraRueda

Que se vaya el wn cagón. A que juega Chile? Cual es el estilo Rueda? Si no es por Vidal el viernes empatamos. El wn no le ha dado ningun plus al equipo. El equipo juega con lo que le quedó de Sampaoli y Bielsa, nada mas. 0 aporte en cuanto tiempo!! Chao. Listo.

— Nicolas A. (@pululila) November 18, 2020