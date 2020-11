“¿¡Qué está haciendo el Mauro!?”: Rafael Olarra recordó la icónica celebración de Mauricio Pinilla ante Venezuela

1 de junio de 2004. Luego de un remate de Milovan Mirosevic que rebotó en un defensa, Mauricio Pinilla tomó la segunda pelota y remató con fuerza. Su tiro dejó sin opciones al arquero Gilberto Angelucci y le dio la victoria a la Roja sobre Venezuela en San Cristóbal, en el proceso mundialista rumbo a Alemania 2006.

Rafael Olarra, ex defensa que estuvo presente en dicho duelo, conversó con Deportes en Agricultura y recordó la celebración de “Pinigol”, quien no halló nada mejor que sacarse el short y colocárselo en la cabeza. “Juvenal (Olmos, ex DT de la Selección) lo estaba esperando en la entrada del camarín, dentro de la alegría de la victoria, pero sabía que perdíamos un tremendo jugador que era totalmente distinto a lo que teníamos. Olmos lo esperó, le tiró un par de garabatos y pudo más la victoria y la alegría del grupo; pasó un poco más inadvertida“, dijo.

El “Flaco” continuó con el relato y detalló la reacción que tuvo el delantero. “Fue un cagazo (sic) porque no teníamos un reemplazante para Pinilla, fuera titular o no. Él, en su estilo, reconoció que le nació hacerlo. Cuando fui a abrazarlo, tenía el pantalón en la cabeza y nadie entendía nada, estaba todo embarrado. Estaba el “Milo” Mirosevic que me decía “Flaco, ¡¿qué es esto?! ¿¡Qué está haciendo el Mauro!?“. Yo le decía “no sé, abracémoslo porque el hueón (sic) hizo el gol“, pero el Mauro nos tiene acostumbrado a las excentricidades normalmente”, sostuvo.