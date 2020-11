Ronald Fuentes: “El VAR es una mierda. No se ha sabido utilizar de buena manera”

El entrenador de Unión Española, Ronald Fuentes, se fue en picada en contra del sistema de videoarbitraje en el fútbol chileno, afirmando sin dejar dudas que “es una mierda”.

El otrora defensor de la ‘Roja’ y de la ‘U’ declaró en diálogo con La Tercera que “el VAR es una mierda, lo digo con todas sus letras. No se ha sabido utilizar de buena manera y no se sabrá utilizar mientras no se fijen los criterios para todos los árbitros”.

“El VAR se supone que vino a sacar la injusticia y finalmente termina siendo más injusto que los propios cobros”, complementó.

En la misma línea, el mundialista en Francia 1998 señaló que “cuando uno habla en contra de los árbitros acá en Chile ellos lo toman como que uno los está matando, no lo toman que es para corregirlos. No es fácil en Chile hablar sobre el arbitraje porque después te pasan la cuenta”.

En otro tema, Fuentes se refirió al buen rendinientio que presenta el cuadro hispano en el Campeonato Nacional 2020, donde pelea el liderato junto a Universidad Católica y Unión La Calera.

“Estamos con opciones de quedar dentro de los siete para agarrar algún cupo de torneo internacional. Si agarramos una racha mala, espero que así no sea, tenemos ese cupo casi claro. Queremos llegar lo más arriba posible, ojalá dentro de los tres primeros, para ir a la Copa Libertadores. Si después nos da para pelear el torneo, lo haremos”, apuntó.

“Me ilusiona (ganar el torneo), obviamente. Estamos ilusionados con lograr un título para esta institución. Pero tranquilos, no podemos pensar en eso cuando aún restan 15 fechas”, agregó.

Para terminar, el ex DT de Universidad de Concepción se refirió al joven delantero Carlos Palacios, una de las grandes figuras del campeonato y que debutó oficialmente por la ‘Roja’ ante Venezuela.

“No lo mantengo aterrizado, es aterrizado. Desde que llegamos nosotros ha demostrado ser muy centrado, muy profesional. Él se ha preocupado en este tiempo de crecer. Entendió que el juego colectivo es más importante que el individual”, sentenció.