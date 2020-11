Histórico de Argentina reveló conversación con Maradona: “Me enojaba y peleaba con él por el tema de la droga”

Óscar Ruggeri, histórico de Argentina y uno de los más cercanos a Diego Maradona, detalló una charla que sostuvo con el fallecido ’10’ hace algunos años.

En medio del programa televisivo de ESPN donde es panelista, el “Cabezón” explicó que tenía con el “Pelusa” producto de las adicciones que este último tenía. “Me peleé mucho, pero no por fútbol, por tema droga… Me encerraba con él en la habitación. Él nos dijo que tenía un problema con la droga. Lo hablábamos normal, pero yo me enojaba mucho. Le decía: ‘¿Vos no te das cuenta que tenés el mundo a tus pies? Podés ser feliz, tenés hijas maravillosas, Claudia que te sigue para todos lados, vos estás loco…’. Y él me decía: ‘Hay cosas que vos no entendés, la carga que yo tengo encima"”, dijo.

Bajo esa línea, el ex defensa y campeón del mundo en México ’86 contó la conversación que tuvo con Claudio Villarafe, ex pareja del zurdo. “Él (Maradona) tomó un camino de aislarse de la gente que realmente iba a estar ahí, de los que íbamos a poner la cara… ¿Por qué estos tipos únicos se mueren solos? Claudia me dijo: ‘Cabezón, si vos vieras dónde falleció Diego, te morís’. No le quise preguntar más…”, cerró.