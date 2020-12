El Clásico Universitario se roba las miradas en la fecha 21 del Campeonato Nacional

Entre el miércoles 2 y el domingo 6 de diciembre se disputará la fecha 21 del Campeonato Nacional que tendrá como principal atractivo el Clásico Universitario que animarán Universidad de Chile y Universidad Católica en el Estadio Nacional.

Sin embargo, no será el único partido llamativo. Colo Colo visitará a Huachipato con la misión de salir del último lugar, mientras que Deportes La Serena, O’Higgins y Deportes Iquique tendrán duelos vitales en la pelea por la permanencia. Revisa la programación.

Miércoles 2 de diciembre

10:30 | Deportes Antofagasta vs. Palestino | Estadio Regional Calvo y Bascuñán

Jueves 3 de diciembre

10:30 | Curicó Unido vs. Audax Italiano | Estadio La Granja

20:00 | Unión Española vs. Universidad de Concepción | Estadio Santa Laura-Universidad SEK

Viernes 4 de diciembre

10:30 | Cobresal vs. O’Higgins | Estadio El Cobre

17:00 | Deportes La Serena vs. Deportes Iquique | Estadio La Portada

Sábado 5 de diciembre

17:00 | Huachipato vs. Colo Colo | Estadio Huachipato-CAP Acero

Domingo 6 de diciembre

10:30 | Santiago Wanderers vs. Coquimbo Unido | Estadio Elías Figueroa

18:00 | Universidad de Chile vs. Universidad Católica | Estadio Nacional

21:00 | Unión La Calera vs. Everton | Estadio Nicolás Chahuán