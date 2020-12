Walter Montillo y su decisión de retirarse: “Quiero disfrutar los dos meses que me quedan como jugador profesional”

El volante argentino e ídolo de Universidad de Chile, Walter Montillo, habló sobre su decisión de retirarse definitivamente del fútbol profesional. La ardilla, respetará su contrato con la U hasta el 31 de enero y luego colgará sus botines.

A través de un video que subió el canal oficial de los azules, reveló que quiere parar con las especulaciones y que su determinación es definitiva.

“Vi que se fue formando una pelota mediática y eso no me gusta. Me retiraré del fútbol profesional como yo lo quiero, quiero que esta sea mi última camiseta”, dijo.

“Estoy viendo todo lo que está pasando, con las cosas que se están hablando y lo que le están preguntando a mis compañeros. En verdad no me gusta estar en los medios y que no se esté hablando de fútbol”, agregó.

Respecto al porqué tomó la decisión de no seguir en la U, Walter nuevamente señaló que “necesitaba matricular a mis hijos en la escuela y había dado un plazo los tuve que matricular en Argentina. No quiero que haya especulaciones que me voy a otro club ni por otra cosa”.

“Es momento de concentrarnos en lo futbolístico y quiero disfrutar de los dos meses que me quedan como jugador profesional. Esta es la mejor manera para que o se hable más del tema”, cerro.