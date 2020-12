Manuel Pellegrini detalló el tiempo de baja que tendrá Claudio Bravo

Durante la conferencia de prensa de este viernes, el técnico Manuel Pellegrini reveló que Claudio Bravo continúa lesionado y que no estará para el partido del Real Betis ante Osasuna. Bajo ese punto, el técnico detalló el tiempo de baja del arquero.

“Tiene todavía un par de semanas más para estar al 100 por 100. Lo iremos evaluando día tras día”, sostuvo.

El nacional, además, se refirió a los cuestionamientos dada la incómoda posición de su equipo en La Liga: decimoquinto con 12 puntos de 33 posibles. “Betis es una institución con problemas económicos. Tiene el mismo plantel del año pasado. Yo confío mucho en él y está preparado para pelear cercano a los puestos de Europa”, expresó.

¿Le incomodan las críticas? “Uno sabe que los técnicos dependen de los resultados y más en una decisión que no depende de mí. No tengo temor, no estoy aquí por dinero ni fama. Confiaba en el proyecto que se está haciendo y en el plantel que hay. Nos gustaría una situación distinta, soy el primero en aceptar las críticas, pero soy el más seguro que hago y voy a intentar llevar al equipo en la senda correcta para que esté con posibilidades de pelear por competencia europea”, sostuvo.