La ANFP programó fechas 24, 25 y 26 del Campeonato Nacional 2020

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) oficializó la programación de las fechas 24, 25 y 26 del torneo local, certamen que es encabezado por Universidad Católica y Unión La Calera con 45 puntos.

En la entrega del ente rector del balompié nacional destaca el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, por la vigésimo quinta jornada, fijado para el sábado 19 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

Apuntar, además, que los partidos del cuadro cruzado y de Coquimbo Unido por la jornada 24 no fueron programados por la participación de ambos en la Copa Sudamericana 2020. La UC debía visitar a O’Higgins y los ‘piratas’ a Colo Colo.

De esta forma, la escuadra que dirige Ariel Holan vive su cuarto partido aplazado en el campeonato, ya que previamente fueron suspendidos los cruces con la ‘U’, Santiago Wanderers y Palestino.

Programación:

Fecha 24

Miércoles 16 de diciembre:

Palestino vs Santiago Wanderers, 10:30 horas.

Deportes Iquique vs Universidad de Concepción, 18:00 horas.

Everton vs Unión Española, 20:30 horas.

Jueves 17 de diciembre:

Audax Italiano vs Deportes Antofagasta, 10:30 horas.

Deportes La Serena vs Universidad de Chile, 17:00 horas.

Huachipato vs Curicó Unido, 19:30 horas.

Viernes 18 de diciembre:

Cobresal vs Unión La Calera, 20:15 horas.

O’Higgins vs Universidad Católica – Suspendido

Colo Colo vs Coquimbo Unido – Suspendido

Fecha 25

Sábado 19 de diciembre:

Universidad Católica vs Colo Colo, 18:00 horas.

Domingo 20 de diciembre:

Palestino vs Audax Italiano, 10:30 horas.

Deportes Antofagasta vs Santiago Wanderers, 17:00 horas.

Universidad de Chile vs Huachipato, 19:15 horas

Coquimbo Unido vs O’Higgins, 21:30 horas.

Lunes 21 de diciembre:

Universidad de Concepción vs Deportes La Serena, 18:00 horas.

Curicó Unido vs Unión Española, 20:00 horas.

Martes 22 de diciembre:

Everton vs Cobresal, 10:30 horas.

Unión La Calera vs Deportes Iquique, 19:15 horas.

Fecha 26

Sábado 26 de diciembre:

Deportes La Serena vs Curicó Unido, 10:30 horas.

Colo Colo vs Unión La Calera, 18:00 horas.

Santiago Wanderers vs O’Higgins, 20:30 horas.

Domingo 27 de diciembre:

Unión Española vs Deportes Antofagasta, 10:30 horas.

Huachipato vs Coquimbo Unido, 17:00 horas.

Audax Italiano vs Universidad Católica, 19:15 horas.

Lunes 28 de diciembre:

Deportes Iquique vs Palestino, 10:30 horas.

Cobresal vs Universidad de Chile, 17:00 horas.

Universidad de Concepción vs Everton, 19:30 horas.