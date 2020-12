La resignación de Carlos Caszely, ídolo albo: “Colo Colo está con un pie en la B y me duele mucho; sé que vamos para allá”

Carlos Caszely, ídolo y goleador histórico de Colo Colo, conversó con Deportes en Agricultura respecto al negro presente que vive el club. Luego de la derrota 2-0 ante Deportes La Serena en el Estadio Monumental, el cuadro de Macul quedó colista con 18 puntos, a cinco de Coquimbo Unido y seis de Deportes Iquique y los granates.

“Es horrible, horripilante, complicado y muy difícil de salir. He visto todos los partidos y Colo Colo no juega absolutamente nada. Desgraciadamente, pareciera ser que Quinteros se nubló y no tenemos absolutamente nada como salir de esto”, expresó.

El ex delantero fue tajante y si bien no se imagina al “Cacique” en Primera B, cree que el descenso es una realidad “casi consumada”. “Todos sabemos que Colo Colo tiene un problema, pero démosle una situación. Alguien tendrá que darle una situación. Hoy está con un pie en la B y me duele mucho, pero es así. No me lo quiero imaginar, pero sé que vamos para allá. Quiero ver alguna solución“, dijo.

A pesar de las negativas estadísticas, el “Chino” aún confía en el proceso de Gustavo Quinteros. “Va a tener que cambiar, ojalá no sea tozudo y entienda que el fútbol se juega de diferentes maneras. Está muy complicado porque los equipos de abajo están ganando, pero hoy Quinteros es el que tiene que darle la vuelta a esto para sacarlo adelante”, cerró.