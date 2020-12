Fabián Estay y la inminente salida de Rueda en la Roja: “Es el momento para que se pueda hacer un cambio importante”

Fabián Estay, ex seleccionado nacional, conversó con Deportes en Agricultura respecto a la inminente salida de Reinaldo Rueda. Hay que recordar que el técnico está conversando con la Federación Colombiana de Fútbol para asumir la Selección de ese país tras la partida de Carlos Queiroz.

“Yo no sé si será justo o no para la Federación que Rueda ya esté hablando con Colombia, no sé si tendrá una cláusula de salida. No sé si es el momento justo para hacer un cambio, no sé qué análisis habrá hecho la Federación para aportar por la continuidad de Rueda o si este era el momento justo que esperaban ellos para hacer un cambio. Si todo se habla correctamente y de frente, no debería haber inconveniente“, dijo.

Bajo esa misma línea, el mundialista en Francia 1998 no ve con malos ojos el cambio de adiestrador. “Es el momento para que se pueda hacer un cambio importante, que los jugadores entiendan que se tiene que jugar de otra manera. Cuando no se cumplen los objetivos, tendrá que haber un cambio. Sin decir que Rueda ha hecho todo mal, creo que hizo debutar a gente que en el futuro puede ser muy importante para la Selección Chilena“, expresó.

¿Y ahora, quién? El actual comentarista deslizó la posible opción de Gabriel Heinze y destacó la evolución de los entrenadores argentinos, quienes siempre aparecen en el radar de la Selección. “Heinze no es un tipo que tenga años dirigiendo, pero el fútbol argentino tiene una estructura muy diferente. Nos damos cuenta que están en todos lados, triunfan y les va bien, tienen una metodología diferente de trabajo. Puede ser una apuesta interesante”, cerró.