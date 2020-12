Christiane Endler, finalista al premio The Best de la FIFA

Durante este viernes la FIFA publicó las ternas de las respectivas categorías de “The Best”, ceremonia que reconoce a los y las mejores técnicos, jugadores y goles de la temporada.

En esa línea, Christiane Endler se convirtió en una de las finalistas en la arista “Mejor Arquera del año“, lo que consolida su brillante 2020 tanto en el Paris Saint Germain como la Selección.

Eso sí, la tarea no será para nada fácil para la chilena: competirá contra la francesa Sarah Bouhaddi, quien se coronó campeona por cuarto año consecutivo de la Champions League femenina junto al Olympique de Lyon; y la estadounidense Alyssa Naeher.

La premiación se realizará el 17 de diciembre en un formato distinto debido a la pandemia del coronavirus.

📢 The finalists for The Best FIFA Women’s Goalkeeper 2020 are 🥁

🇫🇷 @BouhaddiSarah

🇨🇱 @TIANEendler

🇺🇸 @AlyssaNaeher#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/zF6fT3VmA5

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) December 11, 2020