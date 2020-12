DT de Coquimbo Unido explicó la realidad opuesta del club entre Copa Sudamericana y torneo local

Coquimbo Unido goza de un histórico estatus a nivel continental, pero sufre en el ámbito local. La victoria 2-1 sobre Club Junior en Barranquilla que los tiene muy cerca de la semifinal de la Copa Sudamericana contrasta con la campaña que los tiene en el penúltimo lugar del Campeonato Nacional y como candidato a pelear la permanencia.

Juan José Ribera, técnico de los nortinos, conversó con Deportes en Agricultura y explicó esta realidad opuesta. “No hemos dejado de lado ningún torneo por sobre el otro. Desde que llegamos a Coquimbo Unido, sumamos el 50% de los puntos en el torneo local, pero ha ido ganando Deportes La Serena, O’Higgins, Palestino tuvo un alza y si tomas un equipo con cinco puntos en nueve fechas, hay que remontar muchísimo y no es simple“, dijo.

“Con el 50% nos está alcanzando para estar arriba de Colo Colo. Está muy apretado todo, somos 11 equipos que estamos peleando por lo mismo. Va a estar muy apretado hasta el final”, complementó el DT, quien aseguró “tener experiencia” en la lucha por el descenso. “No es salir de un momento al otro”, justificó.

Justamente el “Coto” abordó el momento de los albos, quienes asoman como su “rival directo” en la zona baja. “Se dice que por el hecho de que sea Colo Colo no puede descender y que en un momento va a remontar. Sabemos lo que cuesta salir de abajo y no es relacionable la presión de pelear un título con el descenso, es más complejo pelear en la zona baja. Colo Colo tiene tremendo plantel y jugadores de jerarquía, pero convivir con el hecho de pelear el descenso a cualquier jugador lo complica, por la presión anímica de no sumar. Cuesta el doble salir de la zona baja“, cerró.