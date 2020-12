La drástica medida que tomó el DT de Gary Medel tras dura derrota en la Serie A de Italia

Bologna sufrió un verdadero bochorno en la reciente fecha de la Serie A de Italia. El cuadro de Gary Medel, quien ingresó durante el complemento, perdió 5-1 ante Roma como local y bajaron al duodécimo lugar de la clasificación.

El resultado dejó más que furioso al técnico Sinisa Mihajlovic, quien a modo de castigo tomó una drástica medida: todo el plantel estará concentrado hasta Navidad con el objetivo de “cambiarles la actitud”.

“Para aclarar nuestras mentes, estaremos concentrados hasta Navidad. Vi una actitud equivocada. Tengo una relación con mis jugadores que va más allá (de la del técnico y el jugador), incluso por lo que hemos vivido por mi enfermedad. Al igual que con mis hijos encontré una excusa, pero hay un límite para todo. Y ahora han superado ese límite. Vamos a concentrarnos”, expresó en diálogo con Sky Sports.

El histórico lateral izquierdo prosiguió con su exordio y tildó como “desastrosa” la actuación de sus dirigidos. “Parecía un partido de solteros y casados. Nosotros éramos los solteros y los casados y ellos los profesionales. Esto no es bueno. No se puede perder así. No me gusta causar una mala impresión”, cerró.