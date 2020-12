Claudio Borghi: “La muerte de Maradona la sentí como la de un familiar al cual no pude despedir”

Poco menos de un mes ha pasado desde la muerte de Diego Armando Maradona y el recuerdo del astro argentino sigue más vigente que nunca. Claudio Borghi, ex técnico de la Roja y campeón del mundo en México 1986, dialogó con Deportes en Agricultura respecto al duelo vivido tras el fallecimiento del ’10’.

“Me golpeó muchísimo, más de lo que hubiese pensado. No tenía la suerte de ser su amigo, pero me conocía de muy jovencito porque veníamos del mismo club (N. de la R: Argentinos Juniors). (Estuve) un poco triste porque estuvo lejano, no porque quise sino porque (Maradona) estaba cubierto de mucha gente. Hay un arrepentimiento de no haber estado más cercano o haber llamado en el momento y pensado más en mí que en él”, sostuvo.

“Nunca pensé que iba a ser tan noticioso. El hecho de haber sido su compañero no me da autoridad para hablar de su vida en general”, complementó el “Bichi”, quien detalló de alguna forma el lado más humano de “D10S”. “Él era un hueón (sic) muy bueno no sólo para el fútbol sino para la vida misma. Maradona era un tipo bastante normal, compartí con él y era muy difícil ser Maradona, futbolísticamente no vi nada igual. (Su muerte) lo sentí como un familiar que se fue y no pude despedir“, cerró.