Pereyra destacó lo hecho por Coquimbo en la Copa Sudamericana y deslizó una crítica hacia la programación de la ANFP

Coquimbo Unido vive un presente internacional que ni siquiera el más optimista de los hinchas se lo imaginó. Por primera vez en su historia disputará la semifinal de la Copa Sudamericana tras dejar en el camino a Club Junior. ¿El próximo rival? Defensa y Justica de Argentina, un cuadro que vive una realidad muy parecida.

“Estamos viviendo una experiencia muy linda, sensaciones únicas que estamos atravesando en el cuerpo. No es para todos jugar la instancia en la cual estamos nosotros y algunos futbolistas tienen la posibilidad de jugarlas más veces, pero nosotros somos unos privilegiados. Es algo único, supimos sufrir porque no era nada fácil. Junior era un equipo copero, de mucha jerarquía. Hay una buena unión entre las partes que hacemos la fuerza para sacar esto adelante”, sostuvo Federico Pereyra, defensa de los nortinos, en diálogo con Deportes en Agricultura.

El argentino también abordó el contraste con el Campeonato Nacional, donde los aurinegros son penúltimos por encima de Colo Colo. “Es difícil porque no es que lo podamos separar. Competimos en ambos torneos de la misma manera, somos los mismos jugadores en la Copa, estamos haciendo un buen papel en lo internacional y en lo local queremos hacer lo mismo. No estamos recibiendo del todo la generosidad a la hora de enfrentar los partidos, estamos haciendo un esfuerzo gigante para representar a Chile en el medio internacional”, expresó.

Precisamente el zaguero ahondó en este último punto y deslizó una crítica hacia la ANFP. “No se está siendo muy justos con nosotros. Me parece que no se está ayudando o poniendo las cosas muy fáciles que digamos. No quiero pedirle ayuda a nadie, somos un equipo con mucha fuerza y voluntad, pero llega un momento en que el cuerpo pasa la factura. No somos robots, tenemos un plantel corto. Ojalá que el esfuerzo que estamos haciendo no sea en vano; sea visto y reconocido. El camino está bastante cuesta arriba, pero nos estamos imponiendo. Tenemos varias cosas lindas que queremos conseguir y no será nada fácil”, explicó.