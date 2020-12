Premios The Best: multicampeona europea acabó con la ilusión de Christiane Endler

Este jueves se realizó una nueva versión de los premios The Best de la FIFA, trofeo que contó con un formato especial debido a la pandemia del coronavirus.

Por segundo año consecutivo la chilena Christiane Endler quedó en la terna final de las mejores porteras del mundo, sin embargo, la ganadora de este prestigioso galardón fue la francesa Sarah Bouhaddi, emblema del Olympique de Lyon y multicampeona continental.

De todas maneras, hace pocos días la capitana de la Roja fue elegida por el diario inglés The Guardian como la mejor golera del planeta.

Con o sin premio en la mano, Endler consolidó su estatus entre las mejores jugadores del orbe. ¡Aplausos!

