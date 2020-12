En Universidad Católica son tajantes: “Estamos muy satisfechos por el trabajo de Ariel Holan”

Juan Tagle, presidente de Cruzados, dialogó con Deportes en Agricultura y abordó la denominada cláusula de salida que le permite a los técnicos negociar su salida al final de cada temporada, tal como sucedió con Beñat San José o Gustavo Quinteros. ¿En qué está la situación de Ariel Holan?

“Se ha trabajado y conversado, pero es difícil que lleguemos a un acuerdo definitivo antes que termine el torneo. Estamos trabajando en eso, pero también hay que entender que los técnicos tienen sus proyecciones y carreras. Ariel es un técnico que no fue futbolista, comenzó como entrenador no hace mucho tiempo, no partió joven. Su carrera es corta y de alguna manera tiene que asegurar su futuro, quizás de una manera más acelerado que otros, también hay que entenderlo“, explicó.

“Cuando a veces un técnico tiene una opción en una liga económicamente mejor que la nuestra o una Selección, es difícil retenerlo”, complementó el directivo, quien elogió el trabajo del adiestrador argentino. “Como lo dijo el ‘Tati’ (Buljubasich) estamos muy satisfechos por el trabajo de Ariel, no sólo por el rendimiento que le ha sacado al equipo sino que por el trabajo de la semana con los muchachos jóvenes. Hemos iniciado una conversación para ver que al final del torneo no se aplique la cláusula. Es algo que estamos conversando, pero no creo que tengamos novedades pronto. Estamos en ese proceso, es mucho más urgente el tema de los jugadores que terminan a fin de eses y eso está captando nuestra atención”, sostuvo.

El timonel de los estudiantiles, además, detalló la situación de Fernando Zampedri, cuyo préstamos termina al cierre de la temporada. “Nosotros estamos trabajando en todos los casos de los jugadores que terminan contrato, en nuestro caso son casi siete. Lo de Zampedri es lo más complejo por los montos involucrados, hay otro club involucrado. No es sólo la negociación con el jugador, pero con hemos avanzado, pronto tendremos noticias de la mayoría de ellos. Nos hemos preocupado de todos, todos tienen propuestas y con todos hemos estado trabajando”, sintetizó.