Marcelo Espina se despidió de Colo Colo: “Los resultados no fueron los que esperaba; ofrezco mis disculpas”

Durante la mañana de este martes el ex director deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, publicó una carta de despedida luego de su salida de la concesionaria producto de los malos resultados de la temporada y el evidente distanciamiento con los referentes del plantel de Colo Colo.

Hay que recordar que el multicampeón dejó dicho puesto el 12 de diciembre.

“Mi compromiso fue total, pero los resultados no fueron los que yo esperaba. En esta despedida quiero ofrecer mis disculpas por las expectativas que no se cumplieron“, expresó el argentino en primera instancia.

Bajo esa misma línea, reconoció las dificultades de dejar el puesto que ostentaba y agredeció el cariño de los hinchas. “Desde mi llegada sentí la confianza de los hinchas que en el estadio o en la calle me expresaban su cariño. Sinceramente, lamento no haber concretado con resultados el proyecto por el que regresé a esta institución que forma parte de mi historia. No fue fácil tomar esta decisión, los que me conocen saben que renunciar a un sueño, por difícil que parezca, no es algo que me caracterice”, justificó.