¿Continuará Rueda en la Roja? Pablo Milad le puso fecha límite al técnico para que tome una decisión

Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), conversó con Deportes en Agricultura y aclaró la interrogante que tiene en vilo a la Selección Chilena. ¿Reinaldo Rueda continuará en el cargo? Hay que recordar que el caleño viajó a Colombia con motivo de sus vacaciones, pero no se descarta que tenga conversaciones con esa Federación.

“Hasta ahora, en base al contrato y las comunicaciones que hemos tenido, sigue siendo (el técnico de la Roja) hasta que se diga lo contrario. No hemos tenido ninguna respuesta de la Federación colombiana ni el técnico, pero nosotros vamos a poner una fecha límite porque necesitamos tener certeza de lo que viene para el fútbol chileno. Como máximo fin de año, la próxima semana que queda poco y nosotros necesitamos trabajar desde ya con un horizonte claro para no tener esta incertidumbre sobre si va a seguir o no el técnico”, dijo.

El dirigente, además, confesó la inquietud existente entre los jugadores de la Roja debido al “misterio” del seleccionador. “Los jugadores están bastante inquietos, algunos de ellos me han llamado para ver en qué situación está el técnico y todavía no les puedo dar ninguna respuesta. Ahora se sumó el contagio de Covid-19 del presidente de la Federación colombiana”, explicó.

Más allá de lo anterior, ¿le gustaría que Rueda continuará en la Roja?. Así reflexionó el maulino. “Necesitamos tener una definición para ver cuál es el proceso que sigue. Pensamos que tiene que ser lo antes posible. Es una pregunta complicada de responder porque siempre soy bien respetuoso con las personas que tienen contrato y uno asume todo lo que viene de una administración pasada, eso significa que uno tiene que asumir con mucha responsabilidad todo lo que viene”, justificó.

“Es de conocimiento público que su señora no está a gusto en Chile, y eso repercute en las personas. Hoy no hay nada concreto, ni siquiera una propuesta oficial; sólo la autorización para conversación en la situación que está él. Si se concreta la salida de Reinaldo Rueda, quedamos con el presidente de la Federación colombiana que lo haría saber de inmediato“, cerró el timonel del organismo rector del fútbol nacional.