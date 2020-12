“No sé si…”: Mauricio Isla comentó la posible salida de Reinaldo Rueda de la Roja

Durante este miércoles Mauricio Isla, lateral del Flamengo de Brasil y la Roja, se refirió a la posible salida de Reinaldo Rueda de la Selección. Hay que recordar que el caleño viajó a Colombia con motivo de sus vacaciones, pero no se descarta que se reúna con directivos de esa Federación de Fútbol.

“Es una decisión muy personal de Rueda. No he hablado con él si es que va a Colombia o trabajará en Chile“, sostuvo.

“Es un entrenador muy bueno, pero estoy muy ligado al Flamengo“, complementó el “Huaso”, quien de alguna manera se desligó del tema. “No he hablado nada con la selección. No sé si va a Colombia o terminará en Chile“, cerró.