Oficial: se cancelaron los Sudamericanos Sub 17 y Sub 20 a causa de la pandemia

Otra vez la pandemia del coronavirus le dio un golpetazo al fútbol mundial.

Durante este miércoles la Federación Colombiana de Fútbol informó que la FIFA y Conmebol cancelaron el Sudamericano Sub 20 que se desarrollaría en febrero de 2021 “a causa de los contratiempos que ha vivido el mundo por el Covid-19”.

“La FCF espera que este compromiso se pueda reprogramar en el futuro, pero en este momento debe primar la salud y el bienestar“, complementó la entidad.

De paso también se detalló que el Sudamericano Sub 17 de Ecuador no se disputará.

Colombia anuncia la suspensión del torneo sudamericano Sub 20. También se suspenderá el Sudamericano Sub 17 que debía jugarse en Ecuador, aunque la FEF no dice nada. pic.twitter.com/GEwhPmhgMX

— GerardoEspañaL (@gerardo22ec) December 23, 2020