Yáñez y el “incentivo” de Mosa al plantel de Colo Colo por no descender: “No me parece”

Durante los últimos días La Tercera reveló que Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, ofreció un millonario incentivo para los jugadores de Colo Colo en caso de mantener la categoría. De acuerdo al matutino, el dirigente pagará 300 millones a repartir entre el plantel si logran dicho objetivo.

El posible premio ha generado críticas por parte de los históricos del plantel y este miércoles Patricio Yáñez, panelista de Deportes en Agricultura y campeón de la Copa Libertadores 1991, entregó su postura al respecto.

“Pareciera ser que la desesperación llega a todo nivel. Esto es no quedar marcado en la historia negra de Colo Colo y por eso se apela a este tipo de situaciones que no me parece. El jugador está haciendo todo lo posible, los jugadores saben que están haciendo una mala campaña”, sostuvo.

El ex puntero derecho prosiguió con su explicación y deslizó una crítica hacia Aníbal Mosa. “Los jugadores encabezados por Esteban Paredes deberían salir al paso y decir que (el bono) no lo necesitan, que son capaces de sacar esto adelante y poner lo mejor; debería ser la respuesta por el amor y cariño a la camiseta. No me parece una buena movida de Aníbal Mosa“, cerró.