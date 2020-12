Gualberto Jara y su salida de Colo Colo: “Me sorprendió; me enteré de mi despido por la prensa”

Gualberto Jara rompió su silencio tras su interinato en Colo Colo y este martes conversó con Deportes en Agricultura respecto a su salida de la institución. Hay que recordar que, tras dejar el primer equipo, el paraguayo volvió a su labor técnica en las divisiones inferiores.

“Sí, realmente me sorprendió (su salida del club) en un momento en que después de dejar el primer equipo, todos me manifestaron en cierta manera el agradecimiento por el trabajo que pudimos desarrollar en un momento delicado del club, y el compromiso de que volvía a las divisiones menores en el cargo que estaba, con la tranquilidad que iba a estar todo igual”, sostuvo.

Bajo esa línea, el guaraní detalló la manera en la cual se enteró de su desvinculación. “Me brindaron la posibilidad de tomarme algunas semanas de descanso para salir de la presión y y el mal momento que estábamos pasando. Aproveché el tiempo para operarme, y en el proceso de recuperación me enteré de mi despido, me enteré por la prensa. El día 23 (de diciembre) me reuní con Harold (Mayne-Nicholls) y me comunicó la decisión del directorio“, afirmó.

¿Quedó dolido? “Sí, exactamente por ahí sería el sentimiento en este momento. Tomé un fierro caliente en un momento muy delicado, donde lo más prudente hubiese sido haberme negado y seguir con mi trabajo en las divisiones inferiores con la tranquilidad necesaria”, cerró.