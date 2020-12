“Me siento capacitado para la Selección Chilena”

Ronald Fuentes, técnico de Unión Española, conversó este miércoles con Deportes en Agricultura y se refirió a su inclusión en la lista de candidatos al banco de la Roja ante la inminente salida de Reinaldo Rueda.

“No creo que por el hecho de ser extranjeros (los técnicos) tomen las selecciones. Los técnicos que llegaron sí tienen nivel, mejor que yo sin duda, todos tienen mejor currículum; pero eso no significa que uno no se pueda sentir que tiene alguna forma de trabajar que le puede servir a la Selección. Si me preguntan, sí me siento capacitado, pero hay que ver en qué situación podría llegar a la situación“, dijo.

¿Le intriga asumir la Selección en caso de que parta el caleño? “No es mi opción en estos momentos, pero sí a futuro me encantaría. Ya que esté el nombre me pone muy contento porque significa que lo que estamos haciendo en Unión Española se está viendo. Ahora estoy tranquilo y trabajando para seguir mejorando y adquiriendo experiencia como entrenador”, justificó.

El hispano, además, abordó la casi segura salida del seleccionador. “En la interna no tengo idea qué habrá pasado, pero las conferencias de Reinaldo eran diferentes, eran más de hablar con un poco más de rabia u ofuscado, no dando tantas explicaciones. No sé qué habrá pasado, pero está claro que con la llegada de la nueva directiva no estaban contentos de lo que estaba haciendo. Claramente la ANFP no hizo nada para retenerlo”, cerró.