Ramón Fernández “miró al pasado” y sostuvo: “No me gustaría que la U y Colo Colo desciendan”

Ramón Fernández, volante de O’Higgins, conversó este jueves con Deportes en Agricultura y abordó el tema del momento en el Campeonato Nacional: el delicado presente de Colo Colo y Universidad de Chile, los dos equipos más populares de Chile que “coquetean” con el descenso.

Sin ir más lejos, los albos son colistas de la tabla anual y los azules marchan antepenúltimos en la clasificación ponderada. Es más, no sería descabellado pensar en una posible “final” por la permanencia. ¿Qué se imagina el mediocampista con paso por ambas instituciones?

“Lo de los equipos grandes es extraño porque no es lindo que estén en esas posiciones, pero tienen jugadores para salir. Para el que no es hincha para alguno de los dos clubes sería muy lindo, pero yo jugué en ambos equipos, me trataron muy bien y no me gustaría (que descendiera)“, sostuvo.

“Los dos equipos están hechos para pelear por cosas importantes. Uno se pone a pensar que van a salir en este partido, en este otro partido, pero cada vez queda menos”, complementó el trasandino, quien habló específicamente de lo que vive el “Cacique”. “Uno no quiere que suceda esto porque tengo varios amigos en Colo Colo. De esta forma se sale juntos y unidos. Este es un deporte en equipo, pero mientras no se haga eso es difícil que se pueda salir“, enfatizó.

“Que ambos equipos salgan de esto, porque no sería lindo para el fútbol chileno“, cerró Fernández.