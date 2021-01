Rodrigo Holgado habló por primera vez del accidente con resultado de muerte que protagonizó en 2020

Rodrigo Holgado, delantero de Audax Italiano, conversó con el portal AS Chile del fatal accidente de tránsito que protagonizó en abril de 2020 y que terminó con la vida de un motorista. A la espera del juicio abreviado, programado para el 10 de febrero, el argentino recalcó su arrepentimiento por lo ocurrido.

“De vez en cuando siempre me acuerdo de lo que pasó, y de la familia que quedó sin su padre, sin su abuelo… Duele mucho, pero me quedo con que soy una buena persona que se equivoca. Obvio que estoy totalmente arrepentido, pero bueno, también tengo el apoyo de mi familia. Siempre lo tuve. Eso fue lo que me hizo sentir bien. Estuve muy mal en los primeros meses. Nunca salí con la intención de lastimar a nadie, y es algo de lo que me voy a arrepentir toda la vida“, afirmó.

El atacante, además, reveló detalles de su estancia en la prisión preventiva que mantuvo por este hecho. “Tenía ataques de ansiedad. Es difícil, porque es una vida. Uno está acostumbrado a ser jugador de fútbol, a vivir del día a día, y de repente estar en una situación así es muy complicado”, justificó.

Sobre la misma, abordó la conversación que sostuvo con familiares de la víctima. “Me junté con el hijo y bueno, fue un momento muy muy difícil. Me perdonó, hablamos muchísimas cosas… pero me dejó tranquilo. Me dijo que siga con mi vida. Lo valoro un montón. Hay que mirar los errores y aprender de ellos”, cerró.