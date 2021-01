Pablo Mouche y bono: “Nunca recibiría algo así por no descenso en un club tan grande como Colo-Colo”

Esta tarde conversó con Pelota Parada Pablo Mouche, jugador de Colo-Colo, quien se refirió al duro momento por el que pasa el club. El ex Boca Juniors abordó varios temas, entre ellos la idea de rechazar el bono ofrecido por Anibal Mosa para los jugadores, con el objetivo de no descender.

“En lo personal no recibiría nunca un bono por no descenso en un club tan grande como Colo-Colo. Es la realidad y creo que es la decisión más correcta que se pudo tomar en el último tiempo. No tengo más que agregar, es muy concreto y sencillo de analizar. No hay muchas más respuestas. Se tomó la decisión correcta”, detalló.

Pasando a otro escenario, el argentino echó por tierra los rumores que indicaban que estaba disconforme en el club albo, luego de extensas negociaciones por extender su contrato, declarando: “Fueron momentos difíciles, un mes estresante, donde se pasa mal, con mucho estrés y nervios (…) Toda la situación, lo que pasó y las cosas que se dijeron, todas las mentiras y noticias falsas que se dijeron ese período, obviamente que a uno le duelen (…) Desde el primer día que llegué lo dije, que estaba muy contento en el club”.