Vidal y el 2-2 ante AS Roma: “Un mal resultado, pero debemos seguir peleando”

El mediocampista nacional Arturo Vidal exteriorizó brevemente sus sensaciones luego del empate del Inter de Milán a dos goles en su visita a AS Roma, en cruce válido por la 17ª fecha de la Serie A italiana 2020-2021.

El ‘King’ presentó su entrega característica en el campo, destacando en labores de quite. Eso sí, el ex FC Barcelona no estuvo certero a la hora de definir en dos chances que presentó para marcar. Salió a los 81 minutos del final por Roberto Gagliardini.

Horas después del término del duelo en el Estadio Olímpico de Roma, el ex FC Barcelona escribió en redes sociales: “Mal resultado por cómo se jugó, pero debemos seguir peleando y trabajando. Aun queda mucho. Forza Inter”.

Con la paridad ante los ‘giallorossos’, el cuadro que dirige Antonio Conte se quedó en la segunda plaza con 37 puntos, ahora a tres del líder AC Milán.

El otro chileno del Inter, el atacante Alexis Sánchez, se debió conformar con ver el accionar de su escuadra desde el banco de suplentes. El tocopillano paga caro el penal desperdiciado en la fecha pasada, en el traspié de los lombardos por 2-1 en su visita a la Sampdoria.