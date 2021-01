¿Seguirá o no en Peñarol? Christian Bravo ya decidió su futuro en el fútbol uruguayo

Durante las últimas horas Christian Bravo decidió su futuro: continuará en Peñarol de Uruguay.

Luego de que su contrato terminara el 31 de diciembre, el delantero lo extendió hasta marzo. Si bien en los últimos días vino a Chile y su nombre sonó en algunos equipos nacionales, finalmente seguirá en el gigante charrúa.

“Este lunes (hoy) viajo para Montevideo. Firmé por una cifra menor a mi contrato anterior, le agarré cariño a Peñarol y estoy feliz ahí. Me había mudado a Chile, vendí los muebles; mi mujer me quería matar cuando le dije que renové solo por dos meses. No cualquiera tiene la oportunidad de jugar en este club”, reconoció en diálogo con “Punto Penal”.

“Voy a partirme la cabeza por Peñarol, pero no pienso cuando se me acaba el contrato. Recibí ofertas de Chile, pero prefiero estar en Peñarol. El fútbol uruguayo es mucho más fuerte que el fútbol chileno. Al que le moleste que venga a jugar a Uruguay”, complementó el “Plancha”.