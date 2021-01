El ex jugador de la UC que estuvo “muy cerca” de ser candidato a la Convención Constitucional

Este lunes se cerró el plazo de inscripción de las candidaturas para la Convención Constitucional programada para el 11 de abril y hubo un nombre muy cercano al fútbol que estuvo cerca de ser candidato: Luka Tudor.

El ex delantero de Universidad Católica y panelista de ESPN era una de las opciones de la Unión Demócrata Independiente (UDI) para el Distrito 10 (La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, Santiago), pero finalmente declinó la posibilidad.

“Decliné la opción, porque estoy en los medios de comunicación. No era muy posible y se complicó el tema. Hasta ayer estuvimos viendo si podía participar en el proceso constituyente, y yo opté por no. No era el momento“, sostuvo en diálogo con AS Chile.

“Me dijeron que estaba bien en las encuestas, pero decidí no participar. Hubiese sido bien bonito hacerlo, porque es un proceso histórico. Pero no se pudo. El solo hecho de haber sido invitado, me parece muy lindo”, aseveró el otrora goleador cruzado.